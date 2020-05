Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem

W tym roku zeznanie podatkowe PIT za 2019 rok możemy składać do 1 czerwca 2020 roku. Przez tych kilka dni, pozostałych na dopełnienie tego obowiązku, możemy również wybrać lub zmienić organizację pożytku publicznego, której zdecydowaliśmy się przekazać 1 procent naszego podatku. Zachęcamy do wsparcia Fundacji Polsat.

Zazwyczaj z fiskusem powinniśmy się rozliczyć do 30 kwietnia. W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, minister finansów wydał rozporządzenie przesuwające ten termin do 1 czerwca (31 maja to niedziela).



PIT można rozliczyć na kilka sposobów: przez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub na papierze dostarczając rozliczenie osobiscie lub przesyłając je pocztą.

ZOBACZ: PIT rozliczamy do 1 czerwca. Wirus dał nam dodatkowy miesiąc



"Zmiana terminu jest szczególnie ważna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo one same muszą wypełniać i przesyłać zeznania do urzędu skarbowego. Natomiast dla ponad 21 miliona osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia już jest przygotowana w systemie »Twój e-PIT«" - tłumaczył na łamach naszego portalu Jacek Brzeski z redakcji ekonomicznej Polsat News.

Korekta do końca maja



Do 31 maja można dokonać korekty zeznania. Można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć jednym procentem naszego podatku.



Zachęcamy do przekazania tych środków na rzecz Fundacji Polsat, która niesie pomoc chorym dzieciom.



- Pieniądze faktycznie zostaną przekazane dalej, zmieniając przez to życie chorych dzieci - podkreśla Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat.

ac/hlk/ polsatnews.pl, tokfm.pl