PIT rozliczamy do 1 czerwca. Wirus dał nam dodatkowy miesiąc

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej powinniśmy rozliczać się z fiskusem z PIT za 2019 r. do 30 kwietnia tego roku. Jednak w związku z pandemią minister finansów wydał rozporządzenie, które przesuwa ten termin do 1 czerwca 2020 roku (31 maja to niedziela).

Zmiana jest szczególnie ważna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo one same muszą wypełniać i przesyłać zeznania do urzędu skarbowego. Natomiast dla ponad 21 miliona osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia już jest przygotowana w systemie „Twój e-PIT”.

Maj bez odsetek za zwłokę

Żeby nie było żadnych wątpliwości , rozporządzenie ministra przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku. Chodzi tu o zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzja dotyczy podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39.

Pewien formalny problem będą mieć podatnicy, którzy rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze „Twój e-PIT”. Automatycznie przygotowane rozliczenia podatkowe będą pomijać termin 1 czerwca. W przypadku braku aktywności ze strony podatnika każde takie zeznanie zostanie zaakceptowane już 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informację do poszczególnych osób.

Jednak gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę „Twój e-PIT”, aplikację „e-Deklaracje” jak i na papierowym formularzu. Przez cały maj osoby korygujące zeznania PIT mogą również dodać lub zmienić organizacje pożytku publicznego, które mają otrzymać 1 procent podatku.

Nadpłaty i niedopłaty

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe mają starać się, aby ten termin był jak najkrótszy.

Podanie rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty nie jest obowiązkowe. Jeśli podatnik w składanym zeznaniu PIT-37 nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, ten nastąpi na rachunek wskazany w poprzednich latach albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

O pilnowaniu terminów powinni pamiętać przede wszystkim podatnicy, którzy fiskusowi będą musieli oddać pieniądze. Przypomnijmy, jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi „Twój e-PIT” do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.

