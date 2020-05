Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W czwartek uruchomiony zostanie w Anglii system wyłapywania kontaktów osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę wieczorem brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Zajmować się tym będzie 25 tys. zatrudnionych przez rząd osób.

“It’s all about targeting higher-risk people, rather than the current blanket approach.”@matthancock explains that someone who is contacted by tracers will need to isolate at home, but their household won’t until it’s confirmed that that individual has tested positive. #peston pic.twitter.com/17ZW2cu4NV