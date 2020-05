Jechał pijany i bez uprawnień. Najpierw prawie potrącił kobietę, potem uderzył w słup

W środę dyżurny łódzkiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu przy ul. Pabianickiej, w którym może brać udział nietrzeźwy kierujący.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili, że 41-letni kierowca chryslera miał w organizmie 2 promile alkoholu.

Uderzył prosto w słup

Widząc pojazd, który zatrzymał się na czerwonym świetle, chciał go ominąć. W tym celu gwałtownie zjechał na prawą stronę drogi. Utracił panowanie nad pojazdem, z impetem przejechał przez przejście dla pieszych.

ZOBACZ: Uderzył w audi, później w przystanek tramwajowy i uciekł. W aucie zostawił ranne pasażerki

Następnie wjechał na pas zieleni i z dużą siłą uderzył w słup.



Na przejściu znajdowała się kobieta, z którą do zderzenia nie doszło.

Był kilkukrotnie karany



41-latek ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów do 2022 roku. W przeszłości był kilkukrotnie zatrzymywany za jazdę na podwójnym gazie. Wkrótce usłyszy zarzuty m.in. spowodowania zdarzenia drogowego, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, oraz niestosowania się do orzeczonych zakazów sądowych, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

WIDEO - Czy przez pandemię piloci będą gorzej latać? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/hlk/ polsatnews.pl