Wesela w dobie pandemii. Na ile osób można zorganizować przyjęcie?

Na tę wiadomość czekały tysiące par, które zamierzają wziąć ślub i zorganizować wesele. Według nowych wytycznych, w przyjęciu weselnym będzie mogło wziąć udział do 150 osób. Ci, którzy decydują się na ślub w kościele, również mogą mieć powód do radości, bo zniesiono limit osób, które mogą przebywać w świątyniach.

W środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 czerwca możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. - Chcę też wszystkim, którzy przygotowują się do wesel powiedzieć, że to najważniejsze w życiu wydarzenie będzie mogło się odbywać od 6 maja z udziałem 150 osób. - mówił.

Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Od 6 czerwca będzie możliwość organizacji wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Obowiązują wytyczne sanitarne❗️ pic.twitter.com/6FV0c2TpI7 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 27, 2020

WIDEO: Premier o odmrożeniu branży weselnej

Dla par, które biorą ślub w kościele, jest kolejna wiadomość. Od 30 maja zostanie zniesiony limit osób w miejscach kultu religijnego. Obecnie obowiązywała zasada - 1 wierny na 15 m2.

Od 30 maja limit osób w miejscach kultu religijnego, w sklepie, na targu i poczcie zostanie zniesiony❗️ pic.twitter.com/LzBKjGVS2x — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 27, 2020

