Premier o "niefortunnej wypowiedzi" Ardanowskiego

- Rozmawiałem z panem ministrem Ardanowskim po tym i on uznał tę wypowiedź za niefortunną. Jeżeli ktokolwiek tutaj poczuł się dotknięty, to pan minister na pewno zajmie odpowiednie stanowisko w tej sprawie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się w ten sposób do słów ministra rolnictwa, który zasugerował zatrudnienie się tymczasowo nauczycieli przy pracach na roli.