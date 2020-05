Kaczyński: wybory będą przeprowadzone. Wykorzystamy wszystkie środki

- W dyskusji publicznej znów pojawił się problem dot. terminu wyborów. Niektórzy w dalszym ciągu chcą, by odrzucić rozwiązania konstytucyjne. Stoją za tym czysto partykularne interesy i z całą pewnością nie jest to interes Polski - mówił na konferencji Kaczyński.

- Nie ma żadnej możliwości przeprowadzenia kolejnych zmian. Ci, którzy to proponują - sieją zamęt i za nic mają Konstytucję, niezależnie od tego, że bardzo często się na nią powołują - dodał.

- nasze stanowisko jest jednoznaczne i wspólne. Wybory będą przeprowadzone. Jeśli będą jakieś próby sprzeciwiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane - mówił prezes PiS.

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Spór między marszałkami

Do poniedziałku ogłoszono przerwę w posiedzeniu trzech połączonych senackich komisji: praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej, które zajmują się ustawą ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zgłosiła poprawkę zakładającą, że ustawa wejdzie w życie 6 sierpnia br.

We wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała do Grodzkiego, aby Senat przyjął ustawę ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu. - To jest ustawa ustrojowa, która dotyczy wyboru głowy państwa, nie może poczekać - mówiła Witek. Marszałek Sejmu nawiązała do podanej przez marszałka Senatu informacji, że posiedzenie izby, która ma zająć się ustawą dot. przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. zaplanowano na najbliższy poniedziałek, wtorek i środę.

"Nie wierzę już w żadne zapewnienia marszałka Grodzkiego"

- Jestem zaniepokojona tym co się dzieje w Senacie, jak postępuje marszałek Tomasz Grodzki; otrzymałam od niego zapewnienie, że nie będzie trzymał ustawy ws. wyborów prezydenckich przez 30 dni - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. - Nie wierzę już w żadne zapewnienia marszałka Grodzkiego - podkreśliła.

Pytany o jej słowa Grodzki odparł, że nieprawdą jest, że Senat nic nie robił przez dwa tygodnie. - Nie śmiem dyktować marszałek Witek jak powinny wyglądać prace Sejmu, choć mam do tych prac, tego ekspresowego tempa, bardzo wiele zastrzeżeń. Prosiłbym by ona nie dyktowała jak my mamy sobie radzić w Senacie - mówił w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

- Jestem wychowany w polskiej tradycji, gdzie kobiety się bardzo szanuje. Nie miałem zamiaru i nie oszukałem pani marszałek Sejmu - zapewnił.

Grodzki ocenił, że marszałek Witek powinna być wdzięczna izbie wyższej za to, że "biorą się poważnie do pracy nad ustawą fundamentalną dla Polski". - W Senacie musimy tę lekcję za Sejm. Spodziewalibyśmy się podziękowania, a nie zarzutów. Senat poważnie pracuje, aby prawo, które zwykle w Polsce jest robione na chybcika, było jak najlepsze - zapewnił.

