Wypadek śmigłowca Mi-8. Zginęły cztery osoby

Czterech członków załogi zginęło w wypadku śmigłowca Mi-8 w Czukockim Okręgu Autonomicznym w Rosji - podały we wtorek rosyjskie agencje informacyjne, cytując źródła we władzach lokalnych. Do wypadku doszło koło lotniska w Anadyrze, głównym mieście regionu.