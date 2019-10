Były minister rolnictwa Ukrainy zginął w katastrofie śmigłowca pod Połtawą

Śmigłowiec Robinson R44 Raven II rozbił się we wsi Tarasenkowe w okolicach Połtawy w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Za sterami siedział Taras Kutowy, były minister polityki rolnej w latach 2016-2018. Zginął na miejscu. "Nie mogę w to uwierzyć. Jestem zdruzgotany" - potwierdził śmierć Kutownego jego przyjaciel Ihor Żdanow, były minister młodzieży i sportu (2014–2019).

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 16. Śmigłowiec Robinson R44 Raven II spadł na teren prywatnego gospodarstwa we wsi Tarasenkowe w rejonie orżyckim w obwodzie połtawskim.

"Pilot zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Okoliczności zdarzenia zostały wyjaśnione - podało źródło ukraińskiego portalu censor.net, który ustalił, że pilotem był znany 43-letni polityk.

Taras Kutowy, ekonomista i menedżer, zaangażował się działalność partii UDAR, którą założył były pięściarz Witalij Kliczko. W 2012 r. z ramienia tej formacji uzyskał mandat posła do Rady Najwyższej VII kadencji. Zasiadł również w parlamencie VIII kadencji.



14 kwietnia 2016 r. został powołany na urząd ministra polityki rolnej w rządzie Wołodymyra Hrojsmana. Został odwołany w listopadzie 2018 r.

grz/hlk/ censor.net.ua, polsatnews.pl