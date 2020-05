Więził i zmuszał do prostytucji 23-latkę. Trafił do aresztu

Mieszkaniec Ząbek więził i zmuszał do prostytucji 23-letnią obywatelkę Ukrainy bijąc ją i grożąc śmiercią. Kobieta miała być też więziona w Warszawie. Mężczyzna zniszczył też jej laptopa. Podejrzany 23-latek usłyszał zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu.

Policja w Ząbkach kilka dni temu otrzymała informację, że 23-letnia obywatelka Ukrainy jest zmuszana do prostytucji. Kobieta, z którą funkcjonariusze nawiązali kontakt potwierdziła, że od początku maja jest przetrzymywana na terenie Warszawy przez 23-latka.

Bił i groził śmiercią

Kobieta zeznała, że mężczyzna bije ją i grozi śmiercią. Zmusza ją też do prostytucji i obcowania płciowego. Dodatkowo kazał jej pić płyn o nieustalonym składzie, zniszczył jej laptopa i tablet. Straty wyceniono na 1,6 tys. zł.

Tego samego dnia policja zatrzymała w Ząbkach wskazanego mężczyznę. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim metamfetaminę, mefedron i amfetaminę.

Grozi mu 12 lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał też zarzuty zmuszania do prostytucji, zgwałcenia, zmuszenia do określonego zachowania, zniszczenia mienia i posiadania środków odurzających.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. 23-latkowi grozi od 2 do 12 lat więzienia.

