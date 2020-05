Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki, kolejne ofiary

"Mamy 236 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - poinformowało we wtorek rano ministerstwo zdrowia. Liczba wszystkich odnotowanych w Polsce przypadków wzrosła tym samym do 21 867. Resort poinformował również o kolejnych 6 ofiarach śmiertelnych. Liczba osób zmarłych wzrosła do 1013.