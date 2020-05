Dzień Matki. Politycy złożyli życzenia i pokazali zdjęcia z dzieciństwa

- Wszystkim mamom życzę tego co najwspanialsze, jak najmniej trosk, radości z życia oraz zadowolenia z pociech. Moja mama odegrała ogromną rolę w moim życiu – powiedział prezydent Andrzej Duda z okazji obchodzonego we wtorek Dnia Matki. Życzenia złożyli również m.in. Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski. Z okazji święta Fundacja Polsat zaprasza do wspólnej zabawy i publikowania laurek od dzieci.