Dla kogo dodatek solidarnościowy? Trzeba będzie złożyć specjalny wniosek

Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł oraz wprowadzenie dodatku solidarnościowego dla osób tracących pracę w wysokości 1300 zł premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przed tygodniem. We wtorek projekt odpowiedniej ustawy ma przyjąć rząd. Projekt ma zakładać, że do otrzymania dodatku konieczne będzie złożenie wniosku przez internet - do ZUS.