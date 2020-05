"Trzeba powiedzieć przepraszam". Dworczyk o wizycie premiera w restauracji

- Tak jak wcześniej było to już wyjaśniane przez odpowiednie służby, te pewne odległości są zalecane, ale nie są nakazywane i w taki sposób do tego oczywiście podeszliśmy - mówił później premier pytany o tę sytuację.

"»Dzięki Tarczy możemy tutaj siedzieć i patrzeć spokojnie w przyszłość« - usłyszałem od właścicieli restauracji. Gastronomia to ważna dziedzina gospodarki i infrastuktura społeczna, wzmacniająca więzi między ludźmi. Korzystajcie ze swoich ulubionych, lokalnych restauracji" - napisał na swoim Twitterze premier Morawiecki, dołączając do wpisu kilka zdjęć z lokalu.

"Taka sytuacja nie powtórzy się"

- Czasami zdarzają się błędy, o tym mówił dzisiaj rzecznik rządu pan minister Muller. Tutaj trzeba powiedzieć w takiej sytuacji "przepraszam", bo jeżeli zdarzy się błąd, to za ten błąd trzeba przeprosić, bo rzeczywiście było pewne zaniedbanie - powiedział Dworczyk pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy za tę sytuację "poleci jakaś głowa" z otoczenia premiera.

Jak dodał, "przedstawiciele władzy są tak samo traktowani, jak przeciętny Kowalski". - My wewnątrz Kancelarii, bo to my zapewniamy obsługę pana premiera, wyciągniemy z tego wnioski. Mogę powtórzyć słowo "przepraszam" - powiedział. - Jestem pewny, że taka sytuacja nie powtórzy się - dodał.

- Wprowadzając różnego rodzaju obostrzenia związane z pandemią staraliśmy się formułować przepisy w taki sposób, żeby one były jasne i zrozumiałe. Oczywiście zdarzały się sytuacje, gdzie takie wątpliwości się pojawiały. Dobrze, że mamy ten najtrudniejszy czas epidemii za sobą. Teraz następują kolejne etapy odmrażania życia gospodarczo-społecznego. Jutro premier Mateusz Morawiecki, najdalej w środę poinformuje o szczegółach kolejnego - czwartego etapu odmrażania gospodarki - dodał.

