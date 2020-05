Kiedy najlepiej zjeść śniadanie. O tej godzinie budzą się wszystkie noworodki

Od poniedziałku można posłać do szkoły podstawowej dzieci z klas I-III. Eksperci są niemal pewni, że doprowadzi to do wzrostu infekcji przeziębieniowych. W "Nowym Dniu z Polsat News" zdradzili, co zrobić, by wzmocnić odporność u dzieci. Okazuje się, że wpływ na nią ma nawet prawidłowe oddychanie. Usłyszeliśmy też, o której najlepiej zaczynać dzień.

Pediatra dr Lidia Stolarska-Kraszewska mówiła o trzech fundamentach odporności. To prawidłowe oddychanie, zbilansowana dieta i regeneracja sił organizmu.

- Oddychanie jest tak ważne, bo dostarcza tlenu potrzebnego organizmowi do odżywiania każdej komórki. Prawidłowe oddychanie to te przez nos zarówno w dzień, jak i w nocy. W dodatku powinno ono odbywać się przeponą, a nie klatką piersiową - tłumaczyła doktor.

Jak przypomniała, w czasie dobrego oddychania nie tyko dotleniony jest układ oddechowy, ale i pokarmowy, w którym jest wiele komórek odpowiedzialnych za naszą odporność. W nosie powietrze jest oczyszczane z drobnoustrojów, z toksyn, jest nawilżane i ogrzewane.

Ekspert przyznała, że po powrocie do szkół dzieci mogą zacząć chorować. Przez izolowane nie mogły wymieniać się drobnoustrojami, a to bardzo ważne. Teraz ich powrót do klas może wpłynąć na wzrost zachorowań. Chodzi o takie banalne infekcje przeziębieniowe - dodała Stolarska-Kraszewska, pediatra w Przychodni Strefa Pacjenta.

Dodała, że odporność budujemy, a nie wspomagamy ją suplementami. - Fundamentem jest prawidłowa dieta, relaks, odpowiednia ilość snu. Ważna jest regularność, czyli odpowiednie 2-3-godzinne odstępy między posiłkami, nie popijanie podczas nich, by nie rozwadniać kwasów żołądkowych, ale też miła rodzinna atmosfera podczas jedzenia - tłumaczyła.

Jaka jest najlepsza pora na śniadanie? Według ekspert, pierwszy posiłek dnia powinno się spożywać o godz. 6 rano. - To najlepsza, naturalna pora, wówczas budzą się niemal wszystkie niemowlęta - argumentowała.

Odporność możemy też budować dbając o to, co znajduje się na naszym talerzu.

Dietetyczka Aleksandra Turska przypominała slogan: ponad 70 proc. odporności człowieka pochodzi z jego brzucha. - A dokładnie z naszych jelit. To jakim zdrowiem się cieszymy zależy od nich, od tego co jemy, jak funkcjonują żyjące w nas bakteriach. Dieta musi być różnorodna, zbilansowana. By dania były wyraziste, smaczne należy dodawać przyprawy. Polecam np. kurkumę - powiedziała.

Wśród produktów, których należy unikać wymieniła "przede wszystkim żywność przetworzoną, tę gotową. Bardzo niekorzystnie wpływa ona na naszą mikroflorę."

