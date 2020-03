"Mniej cukru". Bortniczuk zaleca Czarzastemu zmianę diety

- Zalecałbym panu Czarzastemu, żeby dietę zmienił. Mniej energii, mniej cukru - tak wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk skomentował w "Polityce na Ostro" słowa lidera Lewicy, który na niedzielnej Konwencji Roberta Biedronia zarzucił prezydentowi Andrzejowi Dudzie kłamstwa, skłócenie narodu, a także tchórzostwo z powodu odrzucenia zaproszenia do debaty przedwyborczej.

Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konwencji wyborczej Biedronia mówił, że celem demokratycznej Polski jest odsunięcie Andrzeja Dudy od władzy na fotelu prezydenckim. - Chcemy tego, bo pan jest kłamczuchem. Niech pan przestanie kłamać, że jak ktokolwiek inny niż pan zostanie prezydentem, to zabroni wypłacania 500plus. To kłamstwo. Niech pan przestanie kłamać, że 13 emerytura zostanie odebrana. Niech pan przestanie kłamać, że Lewica, jak będzie nasz kandydat prezydentem, podwyższy wiek emerytalny. Niech pan przestanie być kłamczuchem - mówił Czarzasty, adresując te słowa do prezydenta Andrzeja Dudy.

"To były obraźliwe słowa w stosunku do prezydenta"



Lider Lewicy podkreślił, że są granice fałszu i kłamstwa. - Mam do pana pretensje. Pozwala pan na świństwa, które dzieją się w Polsce. Nie potępia pan pokazywania materiałów operacyjnych przygotowywanych na ludzi niewinnych, nie broni pan sędziego Igora Tulei, nie broni pan odwołanej prokurator Małgorzaty Kalecińskiej, za to, że postawiła zarzuty faszyście Jackowi Międlarowi - mówił Czarzasty.

- Przeciwieństwem pogardy jest godność. Przeciwieństwem Andrzeja Dudy jest Robert Biedroń - stwierdził Czarzasty.

Do wypowiedzi lidera Lewicy odnieśli się goście programu "Polityka na Ostro". - Do wszystkich sztabowców Dudy - jeżeli jesteście odważni, jeżeli chcecie rozmawiać o Polsce, to przyjmijcie rękawicę i debatę z Robertem Biedroniem - zaapelował Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

- Wtedy nie będziecie tchórzami i wtedy pan Włodzimierz Czarzasty pierwszy powie "panie prezydencie, z tego co powiedziałem, wycofuję się, że jest pan tchórzem" - wyjaśnił poseł, ale od razu dodał, że "wszystko inne, reszta jest prawdą".

"Nie chcę panu odpowiadać, żeby nie być bardziej niemiłym niż pan"

Słowami Treli wydawał się być zaskoczony wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk (Porozumienie). - Przed chwilą budował pan umiejętnie pozycję Lewicy jako umiarkowanej opozycji i wszystko legło w gruzach, jak usłyszeliśmy przemówienie Czarzastego. To były obraźliwe słowa w stosunku do prezydenta, już nie mówiąc o stylu... ta ręka w kieszeni... nadaktywność. Zalecałbym panu Czarzastemu, którego lubię osobiście, żeby dietę zmienił może. Mniej energii, mniej cukru - udzielił porady liderowi Nowej Lewicy wiceminister Bortniczuk.

- Teraz jest pan niemiły, a ja nie chcę panu odpowiadać, żeby nie być bardziej niemiłym niż pan - stwierdził Trela.

Kiedy rozmowa zeszła na inicjatywę ustawodawczą prezydenta Bortniczuk zaczął wyjaśniać: - Prezydent może po prostu złożyć projekt ustawy, ale nie ma wpływu na to, czy zostanie ona przyjęta czy nie.

Trela odparł: - Ale pan teraz pana Adriana sprowadził do parteru.

"Kulturalnie powiedziałem - pan Adrian"

Agnieszka Gozdyra: - Ale co pan powiedział?

Tomasz Trela: - Kulturalnie powiedziałem - pan Adrian.

Agnieszka Gozdyra: - Nie można w jednym zdaniu nawoływać do szacunku, po to, żeby w drugim obrażać.

Tomasz Trela: - Nikogo nie obraziłem. To było kulturalne, grzeczne, delikatnie humorystyczne.

