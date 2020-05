Zwabił 13-latkę przez internet i wykorzystywał seksualnie. Obiecywał jej wspólne życie

Zatrzymany to 39-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Na trop podejrzewanego o pedofilię wpadli policjanci z wydziału zajmującego się cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Mężczyzna w połowie ubiegłego roku nawiązał kontakt z małoletnią mieszkanką Pomorza w internecie. Przez komunikator wysyłał dziewczynce swoje nagie zdjęcia.

Obiecując m.in. wspólne życie, uwiódł ją i zachęcił do wspólnych spotkań, podczas których dochodziło do do molestowania i stosunków seksualnych. Ich znajomość trwała do grudnia ubiegłego roku.

- Na początku tego tygodnia policjanci zatrzymali mężczyznę w województwie mazowieckim. Zatrzymali go w domu. Nie spodziewał się ujęcia - powiedział w piątek Maciej Stęplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

39-latek usłyszał zarzuty związane z przestępstwami pedofilskimi. W czwartek decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.



Policja podkreśla, że sprawa nie jest zakończona, śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Aresztowanemu grozi do 12 lat więzienia.

