Z powodu koronawirusa nie mogła odwiedzić umierającej siostry. Zrobiono dla niej wyjątek

Kobieta kilkakrotnie próbowała uzyskać zezwolenie na wjazd do Australii, ale dopiero za piątym razem władze w Canberze przychyliły się do jej prośby. W ubiegłym tygodniu Archer przybyła do Sydney, gdzie zgodnie z zaleceniem władz pozostała w hotelu, by dopełnić obowiązku kwarantanny. Jej czas skrócono o połowę - do siedmiu dni. Następnie kobietę przebadano pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2. Testy dały wynik negatywny.

Ostatnia szansa, żeby się zobaczyć

W środę Nowozelandka została przewieziona samochodem przez przyjaciół do oddalonego od Sydney o 490 km miasta Bowraville w Nowej Południowej Walii. Wieczorem tego samego dnia zobaczyła się z młodszą siostrą, Gail Baker, której lekarze dają kilka tygodni życia. Dla sióstr była to ostatnia szansa, żeby się zobaczyć.

