Kraków ma sposób na bezpieczny piknik. Miasto maluje kwadraty na trawie

Miasto chce pokazać w ten sposób, że wypoczynek w parkach jest możliwy. Trzeba jednak zachować środki bezpieczeństwa, bo epidemia koronawirusa nie skończyła się.

"Zapominamy, że w parkach czy na bulwarach nadal obowiązują obostrzenia związane z koronawirusem. Bądźmy bezpieczni i czujmy się bezpiecznie. Tylko tyle. Rozłóż koc i piknikuj bezpiecznie w zieleni" - zaznaczył Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jak dodał, "podobne działania podjęto w Kopenhadze i Nowym Jorku".

#Krakow #BezpieczniejwZieleni #parki #zieleń #DystansSpołeczny?¬ロᄆPiknikowanie w zieleni? Jak najbardziej! Jednak z zachowaniem dystansu społecznego. ?

To dlatego na bulwarach wiślanych czy np. w parku Jordana pojawiły się specjalne⬜, pomagające oszacować bezpieczną przestrzeń. pic.twitter.com/Hshy9Jdssq — Kraków (@krakow_pl) May 21, 2020

Pomysł ma zachęcić mieszkańców Krakowa do piknikowania, powrotu do parków i innych terenów zielonych. W najbliższych dniach kwadraty mają się pojawić w okolicy Bulwarów Wiślanych, w pobliżu pomnika psa Dżoka, a nawet pod samym Wawelem.



Piotr Kempf podkreślił, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie będzie starał się pokazywać w różnych lokalizacjach to, że cały czas obowiązuje dystans społeczny oraz inne ograniczenia, które chronią nas przed koronawirusem.

