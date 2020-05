Kończą się zapasy krwi w Niemczech. Wszystko przez koronawirusa

Sprawa jest na tyle trudna, że w niektórych magazynach zapasy nie pokrywają nawet zapotrzebowania na jeden dzień. - Do zaistniałej sytuacji przyczyniło się ograniczenie funkcjonowania mobilnych punktów poboru krwi - stwierdził Stephan Küpper. Samych chętnych do tego, by zostać dawcami, nie brakuje. Winowajcą sytuacji stał się jednak koronawirus, który zmusił wiele krajów do ograniczenia kontaktów i wielkiej izolacji społecznej.



Według agencji dpa Czerwony Krzyż w Niemczech pokrywa ponad dwie trzecie zapotrzebowania krwi w całym państwie.

W największym stopniu ze wspomnianym problemem musi borykać się m.in. Badenia-Wirtembergia oraz Hesja - tam rezerwy krwi nie wystarczają na 24 godziny.

Zapasów zaczyna brakować nawet w stolicy Niemiec. Obecnie w najlepszej sytuacji znajduje się natomiast Bawaria, gdzie zapasy mogą wystarczyć na średnie zapotrzebowanie czterech dni - informuje "Deutsche Welle".



Zagrożenie dla ratowania życia?



Około 20 procent zapasów krwi jest niezbędnych dla chorych na raka - przypomina "Berliner Zeitung". - Sytuacja jest dramatyczna. Bezpieczeństwo dostaw jest minimalne - podkreśliła Kerstin Schweiger z berlińskiego oddziału Czerwonego Krzyża (DRK-Nordost).

- Każda kropla krwi się liczy, szczególnie dla osób poważnie chorych - dodała Schweiger i równocześnie zachęciła do zostania dawcą osoby zdrowe we wszystkich przyszłych możliwych terminach.



- Nikt nie musi się obawiać, że nie zostaną podjęte kroki niezbędne do ratowania życia - zaznaczył z kolei Stephan Küpper, ale jednocześnie poinformował o tym, że ze względu na obecny stan niektóre operacje zostały odwołane lub przełożone na inny termin.

Dodał, że "w nieprzewidzianych, nagłych przypadkach sytuacja może się zaostrzyć". W takim wypadku, kraje związkowe będą z pewnością mogły liczyć na wzajemną pomoc.



745 nowych zakażeń koronawirusem



W ciągu ostatniej doby w RFN stwierdzono 745 przypadków zakażenia koronawirusem - podał w czwartek Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 176 752.

Zmarło kolejnych 57 osób, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8147.

Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarły 83 zakażone osoby i odnotowano 797 infekcji.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.



Ponad 5 mln chorych



Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 5 mln, przy czym Ameryka Łacińska wyprzedziła pod względem liczby nowych zachorowań USA i Europę - wynika z podsumowania przygotowanego przez agencję Reutera. Ponad 326 tys. osób zmarło.



Podkreśla się, że oznacza to istotną zmianę w rozwoju pandemii, która rozpoczęła się w styczniu w Chinach i następnie doprowadziła do drastycznej fali zachorowań w Europie i USA.



Na Amerykę Łacińską przypadło ok. 1/3 z 91 tys. przypadków nowych przypadków wykrytych w tym tygodniu. Na Europę i Stany Zjednoczone przypadło odpowiednio nieco ponad 20 proc.



Brazylia wyprzedziła już m.in. Niemcy





Najwięcej nowych przypadków wykryto w Brazylii. W tym kraju wykonuje się jednak stosunkowo mało testów na obecność wirusa. Przypuszcza się więc, że rzeczywista liczba zakażonych jest w tym kraju dużo wyższa. Brazylia wyprzedziła już Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, stając się trzecim ogniskiem pandemii na świecie, po USA i Rosji.

Obecnie najwyższy dzienny przyrost zachorowań, po Stanach Zjednoczonych, notuje właśnie Brazylia.

5 mln zachorowań na całym świecie w ciągu niecałych 6 miesięcy oznacza, że koronawirusem zaraziło się więcej osób niż grypą w ciągu całego roku.

Liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych, wynosząca ponad 329 tys., uważana jest przez ekspertów za zaniżoną, bowiem w wielu krajach nie uwzględnia się osób, które zmarły poza szpitalami. Ponadto część przypadków zgonów przypisywana jest innym chorobom.

ms/grz/ PAP, Deutsche Welle, "Berliner Zeitung"