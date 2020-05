Jacek Kurski bliski powrotu do zarządu TVP

Jacek Kurski może wrócić do zarządu TVP, po tym jak w marcu stracił stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Odwołała go wówczas Rada Mediów Narodowych, której przewodniczący potwierdził, że wniosek o powrót Kurskiego zostanie poddany pod głosowanie. Pierwsza informację o powrocie podała dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej" Elżbieta Rutkowska.

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, przewodniczący Krzysztof Czabański dał członkom Rady Mediów Narodowych dwa dni na głosowanie korespondencyjne w sprawie powołania Jacka Kurskiego na prezesa Telewizji Polskiej.

Poparcie tej kandydatury zależy od głosów trojga członków RMN powołanych przez PiS: byłego posła Krzysztofa Czabańskiego, posłanki Joanny Lichockiej i europosłanki Elżbiety Kruk. W radzie są jeszcze Juliusz Braun (z rekomendacji PO) i Grzegorz Podżorny (z rekomendacji Kukiz ’15).

Członkowie Rady Mediów Narodowych mają też głosować nad tym, żeby w zarządzie TVP były cztery osoby, o jedna więcej niż obecnie.

2 mld zł dla TVP

Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej od stycznia 2016 do początku marca br. Po jego odwołaniu z rady nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa TVP został oddelegowany szef rady Maciej Łopiński. To on miał się zwrócić do Czabańskiego z wnioskiem o powołanie Kurskiego do zarządu.

Wcześniej informowano, że prezydent Andrzej Duda uzależnia podpisanie ustawy o przyznaniu rekompensaty mediom publicznym od dymisji prezesa TVP. Andrzej Duda podpisał ustawę 6 marca - ostatniego dnia tuż przed północną.

Nowelizacja ustawy przewidywała wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

