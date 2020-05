"W najbliższych miesiącach będą wybuchać ogniska koronawirusa"

Szumowski był pytany o wybuch ogniska zakażeń koronawirusem w zakładach meblarskich w powiecie kępińskim, w Wielkopolsce i o to, czy należy spodziewać się wybuchu kolejnych takich ognisk.

W środę w powiecie kępińskim zanotowano 75 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

- Dopóki nie zlikwidujemy koronawirusa, te ogniska będą się pojawiały - mówił w Polsat News Szumowski.

Wirus w zakładzie meblarskim

Jednym z głównych miejsc dotkniętych koronawirusem jest zakład meblarski w gminie Baranów. Zatrudnia on ponad tysiąc osób. Jak stwierdzi starosta kępiński, jest to miejsce, które "bardzo zostało dotknięte koronawirusem". Przebadanych zostało około 400 osób. Czeka kolejnych 600. Do tej pory zakażenie stwierdzono u 100 pracowników.

Inne ogniska zakażeń koronawirusem w Polsce, które obserwowano w ostatnich dniach, to kopalnie. Województwo Śląskie jest tym, w którym obecnie notuje się najwięcej nowych przypadków zachorowań na COVID-19.

Łącznie w Polsce od wybuchu epidemii odnotowano 19 tys. 739 przypadków zakażenia i 962 zgony z jego powodu.