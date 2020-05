Ulewy uszkodziły tamy w USA. Ewakuacja mieszkańców

Z powodu silnych ulew poważnie uszkodzona została tama Edenville na rzece Tittabawassee w Midland oraz tama Sanford na rzece Rifle w pobliżu miasta Sterling. Ze zdjęć opublikowanych na portalu CNN wynika, że obie konstrukcje załamały się pod naporem wody i są poważnie zniszczone.

A viewer caught the moment when the Edenville Dam collapsed.

Video courtesy of Kayla Danielle pic.twitter.com/NYBnXJd2eq — WNEM TV5 (@WNEMTV5news) May 19, 2020

- W ciągu najbliższych 12-15 godzin spodziewamy się powodzi na przedmieściach Midland - powiedziała Whitmer podczas nocnej konferencji prasowej. - Oczekujemy rekordowo wysokiej fali powodziowej. Poziom wody może sięgać nawet 2,75 metra - dodała.

DAM BURST: Residents who live along two lakes and a river in Michigan urged to evacuate after dam fails following days of heavy flooding across parts of the Midwest. https://t.co/EwlVQl6Fdm pic.twitter.com/HfDKWkulDz — ABC News (@ABC) May 20, 2020

- Jeśli macie kogoś z rodziny albo bliską osobę w innej części Stanów Zjednoczonych, wyjeżdżajcie natychmiast - zaapelowała do mieszkańców. - Jeśli jednak zdecydowaliście się pozostać, to, proszę, udajcie się do wyznaczonych przez władze miejsc, w których będziecie mogli się schronić - dodała.

#Midland Here’s a short video of Wixxum dam “the first dam to colapse” proceeding to worsen. We’ve been evacuated from our apartments that we JUST moved into today, and dont have rentals insurance. Unfortunately we’re right in the bullseye of the flood. pic.twitter.com/l8IHuKMJxP — Lucas (@Turbaru) May 20, 2020

Z terenów zagrożonych zalaniem ewakuowano już 10 tys. mieszkańców - poinformował w rozmowie z CNN przedstawiciel lokalnych władz Mark Bone. Stacja zaznacza, że w 40-tysięcznym Midland nie odnotowano dotąd żadnych ofiar ani poważniejszych strat materialnych, mimo że ulewne deszcze nie ustają.

EVACUATE IMMEDIATELY:

The Edenville Dam and Sanford Dam have now both failed.

Residents of Edenville & Sanford evacuate immediately & seek higher ground as far east Tittabawassee River as possible.

Stay Safe 🙏#EdenvilleDam #Midland #Michigan #SanfordDam pic.twitter.com/xGwVYfX8lE — ~Marietta (@_MariettaDavis) May 20, 2020

- Jeśli warunki pogodowe nie ulegną poprawie, a na to się nie zanosi, ewakuacja może objąć nawet 100 tys. ludzi, co jest wielkim wyzwaniem w warunkach epidemii koronawirusa - podkreślił przewodniczący Bone. Ewakuacja ludności wiąże się bowiem z koniecznością koncentrowania dużych grup ludzi w obiektach sportowych i szkolnych. - Służby starają się tam kontrolować sytuację epidemiologiczną, m.in. mierząc ludziom temperaturę i rozdając maski ochronne, ale ewakuacja w czasach pandemii jest naprawdę czymś karkołomnym - ocenił.

Zgodnie z prognozami Krajowej Służby Meteorologicznej w Detroit zagrożenie falą powodziową w hrabstwie Midland położonym w regionie Wielkich Jezior będzie się utrzymywać do godz. 7.30 w środę czasu miejscowego (godz. 14.30 w Polsce).

Gubernator stanu Michigan przekazała, że na całym zagrożonym obszarze uruchomione zostały specjalne infolinie. W stan podwyższonej gotowości postawiono też policję wodną oraz służby pogotowia wodnego.

WIDEO - Akcja ratunkowa zamieniła się w koszmar. Nosze zaczęły wirować w powietrzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP