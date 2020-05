Piotr Stelmach po 23 latach odchodzi z Trójki

"To, co w ostatnich dniach stało się z tym radiem, zatruło w bezpardonowy sposób moje wyobrażenia o zarządzaniu tak piękną, intymną i emocjonalną materią oraz kierowaniu tymi, którzy ją tworzą" - napisał dziennikarz radiowej Trójki Piotr Stelmach i poinformował, że złożył wypowiedzenie. Pracował tam 23 lata.

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Piosenka ostatecznie wróciła na listę, ale muzyk zażądał jej zdjęcia.

"Ten adres stał się moim domem"

Stelmach o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych.

Jak napisał, w radiu zawsze najważniejsi byli ludzie. "Różni charakterologicznie, ale wspaniali. Istotni. Nasyceni kolorami. Ci, z którymi miałem zaszczyt współtworzyć Program Trzeci przez dwadzieścia trzy lata. I Ci, dla których to wspólnie robiliśmy, czyli Słuchacze. Im wszystkim dziękuję. Za czas, który bezpowrotnie zmienił moje życie" - czytamy.

Stelmach dodał, że choć nie był zameldowany pod adresem przy którym mieści się radio, to właśnie to miejsce stało się dla niego domem. "Zawsze w ten sposób będę to miejsce pamiętał. I rozumiał" - napisał.

"To, co w ostatnich dniach stało się z tym radiem, zatruło w bezpardonowy sposób moje wyobrażenia o zarządzaniu tak piękną, intymną i emocjonalną materią oraz kierowaniu tymi, którzy ją tworzą. Bo radio i ludzie radia taką materią są" - dodał i poinformował, że dziś złożył wypowiedzenie. "Wrócisz. I będzie jeszcze energia!" "Teraz przede mną przyspieszony kurs załatwiania licznych spraw formalnych związanych z zakończeniem pracy. Będzie to doświadczenie przedziwne, bo nie przypominam sobie, żebym w ciągu tych dwudziestu trzech lat był w pracy kiedykolwiek" - napisał Stelmach. ZOBACZ: Piosenka Kazika wróciła na Listę Trójki. Na którą pozycję? "To dla mnie najbardziej dramatyczny czas, jaki pamiętam. Jednak nigdy nie zabraknie mi sił na słowa podziękowania. Zatem czynię to raz jeszcze" - dodał i podziękował współpracownikom i słuchaczom. "Wrócisz. I będzie jeszcze energia! Wiem o tym. Kocham Cię, Trójko" - napisał.

Z pracy zrezygnowali m.in. Metz, Niedźwiedzki i Kaczkowski

To kolejny dziennikarz, który w ostatnim czasie odszedł z PR3. O tym, że żegna się z "Trójką", poinformował dziś rano Piotr Kaczkowski, który z radiem związany był od 57 lat.

W niedzielę o odejściu z rozgłośni poinformował również dziennikarz Hirek Wrona. Z Programu Trzeciego Polskiego Radia odeszli także Marek Niedźwiedzki oraz Piotr Metz.

