Ostatnie takie nagranie z tygrysem tasmańskim. Ujawniono je po 85 latach

Ujęcia przedstawiające ostatniego wilkowora tasmańskiego (zwanego powszechnie tygrysem lub wilkiem tasmańskim - red.), największego drapieżnego torbacza współczesnych czasów, nakręcono na potrzeby zapomnianego filmu podróżniczego "Tasmania the Wonderland". Na opublikowanym nagraniu widać jak zwierzę krąży po klatce w zoo w australijskim Hobart.

"Tygrys tasmański w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadko spotykany, gdyż wypychany jest z naturalnego środowiska przez marsz cywilizacji" - mówi narrator. Głos prawdopodobnie należy do Sidneya Cooka, australijskiego filmowca żyjącego w latach 1873-1937. Przedstawiciele NFSA informują jednak, że odnaleziona klisza z filmem "Tasmania in Wonderland" jest niekompletna, brakuje w niej napisów końcowych.

