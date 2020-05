Po pogrzebie 16-latki zabitej w Konstancinie policja ukarała żałobników

Zabójstwo 16-letniej Kornelii wygląda na zaplanowane, a jego okoliczności przypominają egzekucję. Jak na początku maja ustaliły "Wydarzenia" Polsatu dziewczyna wyszła z domu z Martyną Sz., która zaprowadziła ją na parking w Konstancinie. Tam czekał Patryk B. 25-latek oddał z wiatrówki kilka strzałów w głowę ofiary, a następnie wraz z Martyną Sz. ją udusił. Rodzice Kornelii mają żal do policji.

Do zabójstwa doszło 11 lutego w Konstancinie pod Warszawą. Rodzice Kornelii następnego dnia poinformowali policję w Piasecznie, że ich córka nie wróciła na noc do domu. Jak twierdzą usłyszeli, że to pewnie młodzieńczy bunt i nastolatka wkrótce wróci do domu. Stało się niestety inaczej.

Jej ciało znaleziono 26 kwietnia 2020 r.

To była egzekucja

Z ustaleń śledczych wynika, że Kornelia wyszła z domu z koleżanką Martyną Sz. i to właśnie Sz. zaprowadziła ją na jeden z parkingów w Konstancinie. Na nastolatki czekał 25-letni Patryk B.

Śledczy mówią, że to była egzekucja. Mężczyzna wycelował z broni pneumatycznej, z wiatrówki w głowę Kornelii i oddał kilka strzałów. Następnie wraz z Martyną Sz. przydusili ofiarę, by mieć pewność, że nie żyje. Jej ciało zakopali w rowie w lesie, a miejsce przysypali liśćmi. Odnalazła je przypadkowa osoba.

W poniedziałek odbył się w Piaseczni pogrzeb 16-latki. Po uroczystościach pogrzebowych przyjaciele i znajomi dziewczyny przeszli na Skwer Kisiela, gdzie zapalili znicze przy jej zdjęciu. Interweniowała policja.

Policja: nie będziemy odnosić się do zdarzeń

- W związku ze stanem epidemicznym wezwaliśmy grupę osób do rozejścia się - powiedział polsatnews.pl rzecznik policji z Piaseczna nadkom. Jarosław Sawicki.

Przyznał, że nie wszyscy posłuchali i mundurowi wylegitymowali 7 osób. - Trzy z nich otrzymały mandaty karne, wobec dwóch dorosłych osób skierowane zostały wnioski do sądu, a wobec dwóch nieletnich wnioski do sądu rodzinnego - sprecyzował nadkom. Sawicki.

Podkreślił, że policja w żaden inny sposób nie odniesie się do zdarzeń, jakie miały miejsce po pogrzebie nastolatki. - Za dużo niepotrzebnych emocji się pojawiło - wyjaśniał. Dodał, że policja nie chce eskalacji, a dodatkowe komentarze nie są również - w tej trudnej chwili - potrzebne rodzinie zamordowanej dziewczyny.

Rodzice mają żal do policji

Przypomnieć należy, że rodzice zamordowanej Kornelii mają żal do policji o bezczynność i ignorowanie próśb o poważne potraktowanie zaginięcia córki.

Uczestnicy manifestacji zauważają w mediach, że było ich jedynie kilkunastu, a policjantów ponad dwukrotnie więcej. Uczestnicy marszu mieli krzyczeć: "Zobaczcie ile jest policji, jak trzeba było szukać Kornelii to jej nie szukali".

- Uczestnicy mieli maseczki i stali w odstępach od siebie - zwracał uwagę adwokat i radny Michał Rosa w rozmowie z portalem piasecznonews.pl. - Policja twierdzi, że spontaniczne zgromadzenie jest nielegalne. Nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego, który dawałby możliwość stosowania takiego zakazu - przekonywał Rosa.

grz/ml/ piasecznonews.pl, polsatnews.pl