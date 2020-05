Wbił się w transport belek. Kierowca miał wielkie szczęście

Ford Transit najechał na tył ciężarówki przewożącej więźbę dachową. Ładunek wbił się do wnętrza auta dostawczego, uderzając między innymi w fotel kierowcy. Zdjęcia z wypadku, które opublikowali strażacy i policjanci, są przerażające, ale kierowca przeżył to zdarzenie. Trafił do szpitala z obrażeniami głowy.