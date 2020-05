Wyprzedził i nagle zahamował. Groźne zdarzenie na drodze ekspresowej nagrała kamera

Do groźnego zdarzenia doszło na trasie S19 w okolicach wsi Dąbrowica (pod Lublinem). Kierowca skody wyprzedził kilka aut, a kiedy znalazł się przed fordem, nagle zahamował. Kierowca forda usiłował ratować się przed zderzeniem ze skodą, ale rozbił się na barierach. - Trwa ustalanie, kto kierował skodą, która odjechała - powiedział polsatnews.pl węźle kom. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

"Kierowałem czarnym Fordem Focusem. Jadąc drogą ekspresową wyprzedzałem dwa samochody. Pan za mną zniecierpliwiony tym zaczął migać mi długimi. Po zjechaniu na prawy pas, biała skoda wyprzedziła mnie i ostro zahamowała, co doprowadziło do tego, co widać na filmie..." - relacjonował kierowca forda. Nagranie pojawiło się na profilu Stop Cham na YouTube.

Kierowca forda od razu zadzwonił na policję, gdyż kierowca skody odjechał z miejsca zdarzenia.

Kom. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl, że do takiego zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 8. - Kierowca forda uderzył w bariery i rozbił auto - powiedział kom. Gołębiowski.

23-letniemu mężczyźnie, który siedział za kierownicą rozbitego samochodu, na szczęcie nic się nie stało. "Ze zdrowiem wszystko ok., samochód skasowany" - napisał poszkodowany i zaapelował o zapinanie pasów bezpieczeństwa, co zapewne uratowało go przed odniesieniem poważnych obrażeń.

Początkowo nie było jasne, jak doszło do zdarzenia, gdyż policja nie dysponowała nagraniami. Kiedy w sieci pojawiło się wideo, funkcjonariusze od razu rozpoczęli dochodzenie. Na razie trudno jednak określić, jak szybko uda się ustalić domniemanego sprawcę, gdyż tablice rejestracyjne aut na nagraniu zostały zablurowane. - Musimy uzyskać oryginał nagrania i je przeanalizować - wyjaśniał kom. Gołębiowski.

Kierowcy białej skody za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym grozi wysoka grzywna i punkty karne.

