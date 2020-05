Sprzedaż skrzynek pocztowych wzrosła 8-krotnie. Za jej brak grozi nawet 10 tys. zł kary

"W kwietniu br. aż ośmiokrotnie wzrosła sprzedaż skrzynek pocztowych w porównaniu do kwietnia 2019 roku. Od 22 kwietnia listy polecone mogą być w związku z epidemią doręczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych, a nie do rąk adresata" - informuje Poczta Polska. Udogodnienie zostało wprowadzone z ze względu na bezpieczeństwo pocztowców oraz klientów.