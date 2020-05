Nie żyje Andrzej Bizoń. Były Mister Polski miał 44 lata

W pożegnalnym wpisie przyjaciele Bizonia napisali, że mężczyzna bardzo cierpiał, a bezpośrednią przyczyną jego śmierci było "uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK".

Jeździł na wózku

Jak podaje portal wp.pl, Bizoń od 10 lat cierpiał na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, a przez ostatnich siedem lat jeździł na wózku inwalidzkim. Tracił również wzrok.

"W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających" - napisano w pożegnaniu.

Mister Polski 2000

"Jeśli przez ostatnie lata, nosiłeś się z myślą odwiedzenia Andrzeja, i z różnych przyczyn się to nie udało, to teraz nadarza się ku temu dobra okazja. O szczegółach dot. pogrzebu, poinformujemy wraz z rodziną wkrótce." - napisał Połeć. W poście umieścił również wideo, na którym Bizoń po raz ostatni tańczy.

Bizoń w roku 2000 zdobył tytuł Mistera Polski. Mężczyzna zagrał również w filmie "Pogoda na jutro", i serialach- "Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście", a także "Na Wspólnej".

pgo/prz/ polsatnews.pl, gwiazdy.wp.pl