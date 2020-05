Erotyczne lalki na trybunach. Udawały kibiców

W oficjalnym komunikacie władze FC Seul przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły: "To nie były lalki erotyczne, a manekiny. Miały za zadanie udawać kibiców, których nie mogło być dzisiaj z nami".

Liga koreańska jest jedną z niewielu na świecie, która rozgrywa mecze. Z powodu pandemii koronawirusa większość rozgrywek jest zawieszona, a po ich wznowieniu kibice nie wrócą na razie na stadiony. Tak jest chociażby w Niemczech, gdzie w weekend ruszyła ponownie Bundesliga.

"To miał być element humorystyczny"

By tę pustkę zapełnić FC Seul postanowił umieścić na siedziskach lalki. "To miał być element humorystyczny, który miał trochę ożywić puste trybuny. A firma, która była odpowiedzialna za dostarczenie manekinów wielokrotnie nas zapewniała, że nie są to zabawki erotyczne" - napisano w komunikacie.

FC Seoul forced to apologise over 'sex doll in stands' controversy. https://t.co/Dl1OlUohwh pic.twitter.com/A5Bdf5XyCt — AS English @ 🏡 (@English_AS) May 18, 2020

Klub jednak nie odniósł się do zarzutów, czemu większość lalek była kobietami i czemu została wybrana firma, która produkuje akcesoria erotyczne.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL — Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.



But there is a strong conviction that these 'fans' are actually 'sex dolls' made by a sex doll company.



Hope it is not true, but if it is, it'll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT — Jinseong Kim (@kimjinseong12) May 17, 2020

W Korei Południowej odnotowano dotychczas ok. 11 tys. przypadków zachorowań na koronawirusa i stwierdzono 263 zgony. Na całym świecie jest ok. 4,8 mln osób zakażonych, a ponad 316 tys. zmarło.

WIDEO - Przywódca Korei Północnej jeździ po górach na białym koniu i planuje "wielką operację" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP, polsatnews.pl