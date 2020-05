Hirek Wrona odchodzi z radiowej Trójki

"Dziś napisałem list mailowy do dyrektora Trójki, w którym poinformowałem go o moim odejściu ze stacji. Być może pozwoli mi pożegnać się ze słuchaczami w środę w audycji Do Południa. Jednak nie mam tej pewności. Kończy się mój piękny sen" - poinformował Wrona.

Utwór Kazika

W sobotę z dotychczasową posadą pożegnał się Marek Niedźwiecki.

Jego decyzja wiąże się z zamieszaniem wokół piosenki Kazika Staszewskiego - "Twój ból jest lepszy niż mój". Utwór nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa). Piosenka ta w piątek znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki, ale informacja o tym - jak podały media - została zdjęta ze strony listy.

"W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia" - napisał w oświadczeniu Niedźwiecki.

Z Trójką związany od ponad 30 lat

Hirek Wrona z Trójką związany był - z przerwami - od 1985 roku. Jest dziennikarzem telewizyjnym, radiowym, DJ, a także producentem. Od jesieni 2018 współpracuje również z Redakcją Sportową Telewizji Polsat, w której opowiada o muzyce w piłce nożnej.

Fala rezygnacji

Z kolei w marcu, po 55 latach, z rozgłośnią rozstał się Wojciech Mann.

- Postanowiłem, że to ja podejmę tę decyzję, a nie ktoś za mnie - powiedział "Gazecie Wyborczej".

Był to gest solidarności wobec Anny Gacek, dziennikarki muzycznej, która została zwolniona po 19 latach pracy w Programie Trzecim.

