Ponad 900 ofiar koronawirusa w Polsce. Najnowsze dane

Nowe potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (89), mazowieckiego (28), wielkopolskiego (15), dolnośląskiego (13), łódzkiego (8), opolskiego (7), małopolskiego (4), podlaskiego (1), pomorskiego (1).

Resort podał, że zmarło kolejnych 14 zakażonych koronawirusem. To osoby w wieku od 48 do 94 lat. Zgony miały miejsce we Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu, Kędzierzynie Koźlu, Wolicy, Zgierzu, Mikołowie, Koszalinie, Bydgoszczy, Lublinie.

Z przykrością informujemy o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 48-K Wrocław, 80-K, 88-K, 88-M,60-M, Legnica, 87-M, 73-K Bolesławiec, 71-K Kędzierzyn Koźle, 94-K Wolica, 88-K Zgierz, 63-M Mikołów, 74-M Koszalin, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 15, 2020

Prawie 7000 osób wyzdrowiało

W piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dotychczas wyzdrowiało 6918 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. W czwartek dane mówiły o 6696 osobach, które wyzdrowiały, w środę o 6410, we wtorek o 6131, a w poniedziałek o 5816.

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2579 osób. MZ poinformowało też, że 18 tys. 363 osoby objęte są nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, a kwarantanną - 95 tys. 68 osób.

Narodowa kwarantanna

W Polsce pierwszy przypadek Covid-19 potwierdzono oficjalnie 4 marca. Od 21 marca obowiązuje w całym kraju stan epidemii ogłoszony przez ministra zdrowia. Wprowadzono wtedy wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. Od 16 kwietnia obowiązkowe stało się również zasłanianie twarzy - nosa i ust - w przestrzeni publicznej.

ZOBACZ: Województwa będą "odmrażane" w różnym tempie? Minister zdrowia komentuje

Służby epidemiologiczne twierdzą, że udało się zatrzymać poziomą transmisję koronawirusa. Dlatego rząd od 20 kwietnia złagodził w Polsce obostrzenia. Zwiększono m.in. liczbę osób, które mogą przebywać w sklepach. Umożliwiono także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Zlikwidowano godziny dla seniorów w sklepach i urzędach, otwarte zostały centra handlowe.

Od 18 maja w nowym rygorze sanitarnym będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje i bary. Częściowy powrót do szkół zaplanowano od 25 maja.

Wirus z Chin

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła w związku z tą sytuacją stan pandemii.

ZOBACZ: "Zakupione maseczki nie spełniają norm. Zażądaliśmy wymiany"

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/luq/zdr/ polsatnews.pl