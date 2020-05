Platforma Obywatelska przedstawiła nowego kandydata na prezydenta

W piątek przed posiedzeniem zarządu Kidawa-Błońska oświadczyła, że nie będzie brała udziału w tych wyborach prezydenckich.

Szef PO podkreślił na konferencji prasowej, że to dzięki determinacji wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, samorządowców, Senatu i Koalicji Obywatelskiej "złe, nieuczciwe i niebezpieczne wybory nie odbędą się w maju". - Raz jeszcze dziękuję za to, że pani marszałek jako jedyna była tą kandydatką, która od samego początku pokazała, że wartości są ważniejsze niż bieżący interes polityczny - mówił Budka.

ZOBACZ: Kidawa-Błońska zrezygnowała z udziału w wyborach

- Po decyzji pani marszałek, że nie będzie ponownie startować w nowych wyborach prezydenckich, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska stanęły przed decyzją o nominowaniu kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Miło mi w tym miejscu poinformować, że jednomyślną rekomendacją zarządu krajowego PO, przedstawioną naszym koalicjantom, jest rekomendacja dla pana prezydenta Warszaway Rafała Trzaskowskiego - poinformował Budka. WIDEO: konferencja Koalicji Obywatelskiej

Oprócz Rafała Trzaskowskiego szanse, by zostać kandydatem PO miał też były szef MSZ i były marszałek Sejmu Radosław Sikorski, który pojawił się na posiedzeniu zarządu, choć nie jest jego członkiem. Sikorski powiedział dziennikarzom, że jest gotów kandydować. W czwartek postulował on, by w PO przeprowadzić "szybkie prawybory" kandydata na prezydenta.

zdr/ polsatnews.pl