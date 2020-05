"Kabarecik rusza na nowo", "będziesz doskonałym prezydentem". Politycy o nominacji Trzaskowskiego

Szef PO Borys Budka poinformował w piątek, że zarząd PO wydał jednomyślną rekomendację dla Rafała Trzaskowskiego, jako kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Wcześniej, dotychczasowa kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska zakomunikowała, że rezygnuje ze startu w tych wyborach.

Do tych informacji odnieśli się w piątek na Twitterze politycy różnych opcji politycznych.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podkreślił, że "Kabarecik Budki rusza na nowo, ale z tymi samymi kukiełkami". "Widownia się rozeszła, więc Panią Bojkot zamieniono na fachowca od awarii" - napisał Terlecki.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślił, że frapuje go jak Platforma, która twierdziła, że wybory korespondencyjne są niebezpieczne dla życia i zdrowia, zamierza teraz zorganizować i wytłumaczyć zbiórkę stu tysięcy podpisów wyborców pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego.

Lider PSL, kandydat partii na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował we wpisie Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za dobrą rywalizację. "W prezydenckim wyścigu witam Rafała Trzaskowskiego. Do zobaczenia na kampanijnym szlaku" - zaznaczył lider PSL.

Szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia poseł Tomasz Trela (Lewica) nawiązując do tego, że Trzaskowski jest prezydentem Warszawy podkreślił, że "samorząd to odpowiedzialność, a samorząd w czasie kryzysu to wielka odpowiedzialność". "To będzie trudny czas dla Rafała Trzaskowskiego, kampania i orka w warszawskim ratuszu, z czegoś trzeba zrezygnować, inaczej się nie da!" - podkreślił Trela.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor napisał: "Doskonała wiadomość! Platforma Obywatelska wybrała kandydata z potencjałem na mocne 12 proc. i to zabrane Hołowni i Biedroniowi. Nic tylko się cieszyć i działać dalej ze zdwojoną siłą!".

Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że Rafał Trzaskowski będzie doskonałym prezydentem Rzeczpospolitej.

Były lider PO Grzegorz Schetyna ocenił, że Trzaskowski to kandydat waleczny i zwycięski. "Ma pełne wsparcie platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Jestem pewien, że wygra te wybory i będzie dobrym prezydentem" - podkreślił.

Były premier Donald Tusk wyraził wielkie uznanie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej "za styl i odpowiedzialność", dla Radosława Sikorskiego "za gotowość do walki i lojalność" oraz dla Rafała Trzaskowskiego "za start i nadzieję na zwycięstwo". "Będziemy Cię wszyscy wspierać z całych sił" - podkreślił.

Poseł Marcin Kierwiński (PO) zaznaczył, że zna się z Trzaskowskim wiele lat. "Byłeś świetnym eurodeputowanym, ministrem, posłem. Jesteś doskonałym prezydentem Warszawy. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że będziesz także doskonałym Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej! Gratulacje! Do boju. Wygramy to!" - napisał Kierwiński.