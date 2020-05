Nieoczekiwany efekt pandemii. Przybyło dzieci, które zatruły się środkami czyszczącymi

Walka z koronawirusem skłoniła ludzi m.in. do częstego stosowania środków dezynfekujących, zatrzymała też dzieci w domach. A to może prowadzić do dramatów. W Niemczech służby odnotowały ponad 60-proc. wzrost zgłoszeń przypadków zatrucia środkami czyszczącymi przez najmłodszych.

Centrum Kontroli Zatruć w Niemczech poinformowało, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost przypadków, w których środki antybakteryjne spowodowały zagrożenie dla życia.



Wystarczy nawet niewielka porcja



Pod numer alarmowy do centrum w Erfurcie, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku zatrucia, w ostatnich miesiącach zgłosiło się więcej osób - byli to zwłaszcza rodzice, których dzieci piły produkty, które pomagają w utrzymaniu higieny w czasie epidemii. - Obserwujemy wzrost liczby takich przypadków, ponieważ środki dezynfekujące są również gromadzone w gospodarstwach domowych w tym czasie - mówiła Dagmar Prasa, pełniąca obowiązki szefa w Centrum Alarmowym ds. Zatruć.

Z przedstawionych informacji wynika, że w marcu i kwietniu odebrano 51 telefonów, które dotyczyły przypadkowego wypicie środków dezynfekujących. Jest to o ok. 20 zgłoszeń więcej niż w dwóch poprzednich miesiącach - informuje dziennik "Bild".



Wystarczy tylko jeden niewielki łyk wspomnianych specyfików, by doszło do problemów z naszym zdrowie. Eksperci z Centrum Kontroli zatruć w takich sytuacjach zalecają wypłukanie ust wodą lub herbatą w celu rozcieńczenia środków. - Ze względu na to, że może spaść poziom cukru we krwi, należy podać coś słodkiego - podkreśliła Dagmar Prasa.

Do momentu przyjazdu pogotowia należy uważnie obserwować dzieci. Małoletni są bardziej wrażliwi na alkohol niż dorośli.

Substancje niebezpieczne dla zdrowia



Specjaliści alarmują, by rodzice i opiekunowie zwracali uwagę na to, gdzie zostawiają produkty przeznaczone do dezynfekcji. Pomyłki nie dotyczą jednak wyłącznie najmłodszych. Zdarza się, że środki do dezynfekcji omyłkowo spożywają też dorośli lub używają ich w niewłaściwy sposób.

Stosując produkty pomagające w walce z koronawirusem, należy pamiętać, że w ich składzie znajduje się wysoce stężony alkohol, tj. etanol i izopropanol. Dodatkowo niektóre z nich zawierają również substancje żrące. Ich spożycie grozi m.in. podrażnieniem przewodu pokarmowego. Objawy, które towarzyszą przy zatruciu specyfikami antybakteryjnymi to m.in.: wymioty, ból brzucha oraz nudności.



Centrum Informacji o Zatruciach w Erfurcie odebrało w 2019 r. prawie 28 700 połączeń. To o ok. 1500 więcej niż w 2018 r. Ze wszystkich zgłoszeń 48 proc. było spowodowane pomyłką lub niewłaściwym zastosowaniem leków.

