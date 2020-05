Powinna spłacić brata, a odcięła mu wodę w domu. "Ona nas chce wykurzyć"

Piorą ręcznie i myją się w misce - tak wygląda życie Bożeny i Zbigniewa Łukasików z Turka koło Konina. Małżeństwo od 30 lat zajmuje niewielki budynek obok rodzinnego domu mężczyzny. Ten zajmuje dziś siostra pana Zbigniewa. To Wioletta G. odcięła bratu wodę, by zmusić go do wyprowadzki. Najpierw jednak powinna go spłacić. Materiał "Interwencji".