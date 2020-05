Kontrole na granicach przedłużone. Wiemy, o ile

Jak zaznaczono w komunikacie MSWiA kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - zostaje przedłużona o 30 dni - do 12 czerwca. Nowelizację rozporządzenia w tej sprawie podpisał szef MSWiA Mariusz Kamiński. Według dotychczasowych przepisów kontrole obowiązywały do 13 maja.

42 wyznaczone punkty

Resort zaznaczył, że tak jak do tej pory granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole pozostaną również w portach morskich i na lotniskach.

Kontrola na granicy przedłużona do 12 czerwca br. https://t.co/pCqL1rI0OV — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) May 13, 2020

MSWiA przypomniało, że granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami – 18, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola jest również prowadzona w czterech portach morskich oraz na 17 lotniskach.

"Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczną, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze" - wskazano.

Ograniczenia dla cudzoziemców

Resort poinformował, że na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Jak zaznaczono - w zakresie ruchu osobowego w kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych, granicę państwową mogą przekraczać obywatele polscy, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką. Do Polski wjechać mogą również: cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu.

Prawo wjazdu mają także cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski. Jak jednak podkreśla MSWiA, chodzi o cudzoziemców, którzy są uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski, którzy wykonują pracę na terytorium Polski lub posiadają dokumenty, z których wynika, że podejmą pracę zaraz po przekroczeniu granicy.

Wjechać mogą również cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Resort zaznaczył, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego SG, może zezwolić na wjazd na terytorium kraju cudzoziemcom innym niż wskazani powyżej.

Kontrole od 13 marca

Tymczasową kontrolę graniczną przywróciło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. Kontrole początkowo miały obowiązywać od 15 do 24 marca. Następnie wydłużono je do 13 kwietnia, 3 maja i 13 maja. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni - do 12 czerwca.

Jak zaznaczono jest to związane ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem.

