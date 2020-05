Zderzenie ciężarówek na obwodnicy Olsztyna. Trasa zablokowana w kierunku Warszawy

Na S16 w Olsztynie doszło we wtorek rano do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Według olsztyńskiej policji około godziny 7.30 na obwodnicy Olsztyna na wysokości miejscowości Stary Olsztyn między węzłami Olsztyn Pieczewo i Olsztyn-Jaroty, 30-letni kierowca ciężarówki Scania najechał na tył stojącej na jezdni z powodu awarii innej ciężarówki.

Dziś ok. godz. 7:30 doszło do zdarzenia na obwodnicy Olsztyna, na wysokości m. Stary Olsztyn (17km). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarową scanią najechał na tył unieruchomionego innego pojazdu ciężarowego, który uległ awarii. Nikt nie trafił do szpitala. pic.twitter.com/Sg07qseROJ