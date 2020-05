Czarzasty: prezydent to gość, który jest w ostrym cieniu mgły

- Słyszę prezydenta RP, który "walczy z ostrym cieniem mgły". To jakiś absurd. Ja zacznę walczyć z ostrym cieniem głupoty. To przerażające – mówił w "Graffiti" wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do nagrania Andrzeja Dudy, który wziął udział w #Hot16ChChallenge2.

"Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły" - takie hasło powtarza się w rapie prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa podjęła wyzwanie rapera Zeusa w ramach akcji #Hot16Challenge2, promującą internetową zbiórkę. Dochód z niej zostanie przekazany na rzecz służby zdrowia.

- Prezydent miał szansę na to, żeby podpisać 22 mld zł z Unii Europejskiej na służbę zdrowia, miał szansę, żeby podpisać podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Miał szansę zachować się w tej sprawie przyzwoicie. To jest gość, który jest "w ostrym cieniu mgły", on nie wie co się dzieje. Dostaje na kartce polecenia i je wypełnia. To przerażające - mówił Czarzasty. Jak dodał, "tę farsę trzeba zakończyć".

Pytany przez Tomasza Machałę, czy ktoś za stanie przed Trybunałem Stanu za organizację wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły, Czarzasty odpowiedział: "nie dość, że będzie Trybunał Stanu, to poszło zawiadomienie do prokuratury i do NIK". - Nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad świństwami, które się wydarzyły, to niemożliwe - tłumaczył Czarzasty.

- W przypadku Jacka Sasina będzie Trybunał Stanu, w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego będzie Trybunał Stanu. Tylko trzeba mieć do tego większość. Przyjdzie czas, że wszystkich ludzi, którzy wydają pieniądze bez zgody, rozsądku, bez ustawy, trzeba będzie ukarać, żeby pokazać na przyszłość ludziom, że nie wolno kraść wspólnych państwowych pieniędzy - mówił lider Lewicy.

