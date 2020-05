Szumowski podał wstępną datę otwarcia salonów fryzjerskich. "Jest duża szansa"

Pytany przez prowadzącą, czy może to zadeklarować na 90 proc., minister odpowiedział: "z dużym prawdopodobieństwem". - Trudno mi wyskakiwać przed szereg i ogłaszać wcześniej samemu to, co komunikujemy na konferencjach z premierem - dodał.



Podkreślił, że nie może podawać takich informacji wcześniej, bo "musi być wiarygodny". - Konsultujemy te decyzje z branżą, patrzymy na efekty odmrażania, które były tydzień temu. Nie chcemy takiej sytuacji, że będziemy odmrażali bez informacji zwrotnej jak wygląda sytuacja epidemiczna, bo to podstawowa rzecz, na którą musimy patrzeć - tłumaczył.



Jak dodał, we wtorek rząd powinien mieć wnioski dot. ewentualnego wzrostu zakażeń po otwarciu centrów handlowych.

ZOBACZ: Wiemy, kiedy pojawią się wytyczne dla restauracji i salonów fryzjerskich



Pytany o otwarcie restauracji i barów gastronomicznych poinformował, że "możemy powoli wracać do gastronomii w sposób bezpieczny, czyli na wolnym powietrzu, z ograniczeniem dystansu" - Będziemy to wszystko komunikować - dodał.



Z kolei na pytanie o otwarcie pływalni, które są pod nadzorami sanitarnymi oraz są na bieżąco dezynfekowane, minister odpowiedział: "ryzykiem są wspólne przebieralnie i prysznice". - Pływalnie w kolejnym etapie - powiedział.

Informacja w środę



- W środę powinien zostać ogłoszony terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że szczegóły zostaną uzgodnione na wtorkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Wcześniej wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała, że częściowe otwarcie kawiarni i restauracji miałoby nastąpić 18 maja. Aby lokal mógł na nowo przyjmować klientów musi jednak spełnić trzy warunki.

ZOBACZ: Kiedy otwarcie ogródków w restauracjach i salonów fryzjerskich? Wicepremier podała datę



Po pierwsze, restauracje i kawiarnie muszą zapewnić obsługę kelnerską. Działalność samoobsługowa - poza jedzeniem na wynos - będzie niemożliwa.



Po drugie, stoliki, przy których będą siedzieć goście, mają być od siebie od siebie oddalone o dwa metry. Według trzeciego warunku, początkowo dopuszczalne będzie przyjmowanie gości tylko w ogródku.

WIDEO - Bortniczuk: żałuję, że wybory nie odbyły się wczoraj Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ml/ Radio ZET