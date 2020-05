"Nie są pomocą lekarza, niższym szczeblem". Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

"Są przy pacjencie cały czas. Zarówno wtedy, gdy ich widzisz, że pomagają mu w codziennych czynnościach, kiedy sam zaniemoże, jak i wtedy, gdy realizują zlecenia. To nie pomoc lekarza, niższy szczebel. To niezależny, niezastąpiony zawód, równie ważny w zespole terapeutycznym" - czytamy na Instagramie Pielęgniarstwo w Pigułce. 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

Święto to ustanowiła Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. W tym roku wygląda nieco inaczej, niż zwykle. Pielęgniarki i pielęgniarze stoją na pierwszej linii walki z pandemią Covid-19. Wielu z pracujących obawia się wracać do domów, do rodzin.

"Wyobrażacie sobie świat bez pielęgniarek? (...) Nie mają pod opieką jednego pacjenta, a kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. To jest Polska. A nawet jeśli w tym całym biegu, zatrzymają się na łyk zimnej kawy - to im się należy. To nadal ludzie. Nie roboty. Dopóki człowiek nie położy się w szpitalu jako pacjent i nie zobaczy, kto cały czas jest przy nim, będzie żył w zakłamanych wyobrażeniach na temat zawodu pielęgniarki" - napisała autorka bloga Pielęgniarstwo w Pigułce.

"Zdrowia i szacunku pacjentów"

Życzenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych pojawiły się m.in. na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jego przewodnicząca Krystyna Ptok z tej okazji porozmawiała z pielęgniarskim małżeństwem zatrudnionym w szpitalu MSWiA w Warszawie.





"Myślimy i mówimy o państwu jak o naszych bohaterach"

Andrzej Duda wraz z małżonką również pamiętali o dzisiejszym święcie.



- Jesteśmy państwu bardzo wdzięczni, że stoją państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Myślimy i mówimy o państwu jak o naszych bohaterach, którym winniśmy szacunek i wsparcie - powiedzieli w przygotowanym na tę okazję filmie.

Stoją Państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich – myślimy i mówimy o Państwu jako o naszych bohaterach.



Życzenia Pary Prezydenckiej dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. pic.twitter.com/zdtKWDIM77 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 12, 2020

Wdzięczność za ich codzienną pracę wyraził również minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych przypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie, gdy walczymy z epidemią #koronawirus. Dziękuję wszystkim pielęgniarkom i położnym, które każdego dnia walczą o zdrowie i życie pacjentów - @SzumowskiLukasz. pic.twitter.com/BBj0H4Fdrh — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 12, 2020

