Klienci wrócili do galerii. Znaczny wzrost sprzedaży

Dane opublikowane zarówno przez Credit Agricole i PKO BP dotyczą płatności kartami oraz BLIKiem od zeszłego poniedziałku do piątku. Analitycy pierwszego z banków poinformowali, że na podstawie kodów MCC (Merchant Category Code - oznaczeń nadawanych przedsiębiorstwom działających w danej branży) wybrali transakcje dokonywane "zazwyczaj w galeriach handlowych", takich jak m.in. odzież i obuwie, sprzęt RTV i AGD, a także księgarni, drogerii i sklepów sportowych.

Lepiej w galeriach, hotele wciąż na niskim poziome

"Oprócz tego przeanalizowaliśmy jak zmieniały się w ostatnich tygodniach wydatki realizowane w marketach budowlanych, supermarketach i hotelach" - poinformowano w komunikacie, cytowanym przez aleBank.pl.

Z danych wynika, że otwarcie galerii przyczyniło się do wzrostu obrotów w tej kategorii "o ok. 90% w porównaniu do analogicznego okresu tydzień wcześniej i ukształtowały się one na poziomie o ok. 20% wyższym niż przeciętnie w lutym".

Na odmrażaniu gospodarki zyskują również hotele. W tej kategorii wydatki klientów banku zwiększyły się o ok. 50 proc w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Analitycy zauważają jednak, że wartość transakcji nadal jest na bardzo niskim poziomie i stanowi ona 15 proc. przeciętnych tygodniowych wydatków z lutego. W supermarketach i marketach budowlanych wciąż utrzymuje się podobna wartość transakcji.

PKO BP: minimalny spadek

"Pierwszy tydzień po otwarciu centrów handlowych, wartość transakcji dokonywanych przez klientów PKO BP była zaledwie o 2,5 procenta niższa niż w pierwszym tygodniu marca" - poinformowało z kolei PKO Research na Twitterze.

Total value of transactions in food stores and home improvement stores, as well as in the category: ‘car, parts, repair’ was higher than at the beginning of March, while courier services thrived, reflecting growing popularity of online sales. 2/2 pic.twitter.com/6Yxlf6FTQo