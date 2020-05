Patryk Jaki został ojcem po raz drugi. "Wszystko jest dobrze"

Europoseł został ojcem po raz drugi. Wiadomością tą postanowił podzielić się w mediach społecznościowych.

Miło mi poinformować, że Radek ma siostrę. Witamy na świecie Aleksandrę. Wszystko jest dobrze, dziękujemy za modlitwy. pic.twitter.com/NaUUqrZkPx — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) May 11, 2020

Jego pierwszy syn urodził się z zespołem Downa. Jaki wielokrotnie wypowiada się w mediach na temat tej choroby.



"Pokażmy, że osoby, które nazywane są »zepsutym płodem« zasługują na życie i szczęście oraz wygłupy z Tatą:)" - napisał pod jednym z filmów opublikowanym na Facebooku.

"Niepełnosprawność może zdarzyć się każdemu"

Patryk Jaki jest przeciwnikiem aborcji.

- Niepełnosprawność, to nie jest coś, co spotykamy tylko od początku życia, ale może się ona zdarzyć każdemu w każdym momencie życia. I wtedy co? Na szmelc? - mówił w 2016 roku w Polsat News.

Jaki przyznał, "problem polega na tym, że społeczeństwo musi zrozumieć, że osoby z niepełnosprawnościami występują w społeczeństwie". - To nie jest żadna przesłanka, żeby dziecko zabić, skoro ma nogi, swoje DNA i jest zdolne do samodzielnego życia. Był już na świecie taki człowiek, który chciał zaplanować społeczeństwo, żeby wszyscy ludzie byli rasy aryjskiej. To się nie może udać - dodał.

