Minister edukacji zabrał głos ws. powrotu do szkół

W związku z koronawirusem szkoły są zamknięte do 24 maja. Na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformowali o organizacji zdalnej nauki. Powiedzieli m.in. o nowej transzy pomocy dla gmin na zakup laptopów i tabletów dla uczniów - 180 mln zł. Decyzja o terminie powrotu uczniów do szkół ma zostać przekazana za kilka dni.

Szef MEN powiedział w radiowej Jedynce, że jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie ewentualnego wznowienia zajęć lekcyjnych w szkołach. Przypomniał, że obecnie nauczanie odbywa się w formule kształcenia na odległość.

"Będziemy podejmowali decyzje za 2-3 tygodnie"

- Dziś jeszcze nie wiem, czy uruchomimy szkoły w pełni. To będzie zależało głównie od opinii ministra zdrowia, a on tę opinię wyda na podstawie danych epidemicznych. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, to będziemy chcieli chociaż na kilka tygodni uruchomić szkoły w tej tradycyjnej formule – powiedział minister Piontkowski.

- Jest to jeden z kilku wariantów, które rozważamy. Patrzymy także na to, co się dzieje w innych krajach europejskich. Niektóre państwa zdecydowały się na przywrócenie nauki, inne nie. Będziemy podejmowali decyzje za 2-3 tygodnie - dodał.

Przypomniał, że "kilka państw europejskich podjęło już decyzje o jakichś formach powrotu (uczniów - red.) do szkoły". Na poniedziałkowej konferencji szef MEN zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki o planowanych decyzjach ws. powrotu uczniów do szkół będzie informował za kilka dni.

180 mln zł dla gmin na zakup laptopów i tabletów

Minister cyfryzacji Marek Zagórski ogłosił w poniedziałek nowy program finansowania szkół i samorządów. Dla gmin zostanie przeznaczone 180 mln zł na zakup laptopów i tabletów. Resort będzie namawiał gminy, by pomoc trafiła do rodzin wielodzietnych oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami.





Wnioski można składać od 15 maja. Dofinansowanie wyniesie od 35 tys. do 165 tys. zł

- Prawie na całym świecie szkoły zdecydowały się przejść na nauczanie zdalne - zauważył minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

ZOBACZ: Kiedy otworzą szkoły? Deklaracja ministra edukacji

Szef MEN był również pytany, czy w wakacje będą mogły być organizowane obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Poinformował, że w tej sprawie toczą się rozmowy z organizatorami takich form wypoczynku i organizacjami harcerskimi. Omawiane są m.in. normy bezpieczeństwa sanitarnego, jakie mogłyby obowiązywać na takich obozach.

"Być może uda się w jakiejś formule obozy czy kolonie zorganizować"

- Jeżeli uda nam się wypracować jakieś wspólne stanowisko, będziemy wtedy rozmawiali z ministrem zdrowia i być może uda się w jakiejś formule takie obozy czy kolonie zorganizować. Ale w tej chwili jeszcze nie jestem pewny, czy będzie to możliwe. Będziemy próbowali rozmawiać na ten temat. Może w ograniczonej formie jednak gdzieś kolonie czy obozy harcerskie uda się zorganizować. Wydaje się, że skoro uruchomione są w tej chwili hotele, jest możliwa turystyka indywidualna, być może da się w jakiejś formule także zorganizować takie wyjazdy grupowe dla młodzieży - powiedział Piontkowski.

Jak wcześniej informowano, egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają przez cały miesiąc. Egzaminy ósmoklasistów przeniesiono z kolei na dni 16-18 czerwca.

WIDEO - Michał Wiśniewski zadeklarował w "Skandalistach" udział w wyborach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/grz/luq/ polsatnews.pl, PAP