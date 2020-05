Dziecko wypadło z okna we Włocławku. Ojciec był pijany

W poniedziałek rano 14-miesięczna dziewczynka wypadła z okna na II piętrze bloku we Włocławku - powiedział polsatnews.pl bryg. Dariusz Krysiński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Dziecko było przytomne, zostało przetransportowane do szpitala. Policja zatrzymała 33-letniego ojca dziewczynki, który był pijany.