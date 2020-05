37,7 proc. popiera Zjednoczoną Prawicę. KO daleko w tyle

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na Zjednoczoną Prawicę, którą tworzą PiS, Porozumienie i Solidarna Polska, zagłosowałoby 37,7 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie Onetu. Na KO głos by oddało 15,6 proc. badanych, a na Koalicję Polską PSL-Kukiz'15 - 12,8 proc.