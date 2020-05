Cymański: wybory mieszane to interesujący pomysł

- Przecierałem dziś uszy słuchając Małgorzaty Kidawy-Błońskiej mówiącej o mieszanych wyborach, bo jeszcze nie tak dawno twierdzono, że skoro można iść do sklepu, to można i do urny - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" Tadeusz Cymański ze Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że proponowane przez KO mieszane wybory "to interesujący pomysł i warto się nad nim zastanowić".

Gość programu zaznaczył, że sam miał wątpliwości do tego, czy 10 maja będzie można przeprowadzić wybory prezydenckie. - Każdy wedle siebie niech zrobi uczciwy rachunek i spróbujemy, bardziej współdziałając, jeżeli nie stać nas na pokój - a tak to wygląda, natomiast możemy zrobić wysiłek i zawiesić broń - powiedział poseł Solidarnej Polski.

- Oprócz nieszczęścia w formie epidemii, mamy nieszczęście w postaci wielkiego konfliktu. To już nawet nie jest podział - ocenił obecną sytuację Cymański.

"Można to było zrobić lepiej"

- Musimy uczciwie przyznać, że można to było zrobić lepiej, może należało przewidzieć niektóre rzeczy – skomentował wydarzenia ws. przygotowania wyborów na 10 maja.

ZOBACZ: Jarosław Gowin ujawnił, czy wróci do rządu

Polityk przypomniał w trakcie rozmowy wypowiedź Kornela Morawieckiego: "prawo jest bardzo ważne, a najważniejszy jest interes i wola narodu".

Zapytany o to, kiedy jego zadaniem dojdzie do wyborów prezydenckich odpowiedział: - Nie chcę być uszczypliwy albo pamiętliwy. Jeszcze nie tak dawno - tydzień, dwa tygodnie temu - potępiano, że bardzo ważny polityk powiedział, że skoro można do sklepu, to i można do urny. Dzisiaj przecierałem uszy na to, co mówi pani marszałek - skomentował polityk, odnosząc się do słów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o wyborach mieszanych.

ZOBACZ: KO złoży własny projekt ws. wyborów. Znamy szczegóły

- Wybory mieszane to interesujący pomysł. Kto ma obawy, nie czuje się na siłach, czy nie chce, może głosować korespondencyjnie. Warto się nad tym zastanowić. Jednak na stole położyliśmy tę propozycję, nad którą chcemy pracować. Dałby Bóg, żeby to co stworzymy w parlamencie został poparte przez opozycję - zakończył.

WIDEO - Wakacje w dobie pandemii. Jak będziemy podróżować? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ml/ Polsat News