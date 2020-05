Luksus przegrywa z kryzysem. Właściciel marki Louis Vuitton stracił 30 miliardów dolarów

Spadki zysków firmy, która stoi za takimi luksusowymi markami jak Louis Vuitton, Kenzo, Bulgari i Christian Dior, wynikają z prostego faktu - w ostatnim czasie znacznie spadło zainteresowanie produktami luksusowymi, w ty odzieżą i perfumami. Poza tym większość butików marek należących do miliardera od miesięcy jest zamknięta.

Buffett stoi z boku

Warren Buffett, legenda świata finansów, musi pogodzić się z faktem, że w pierwszym kwartale roku jego Berkshire Hathaway zanotował 49,7 miliardów dolarów straty netto. Buffett zasłynął tym, że pomnożył majątek inwestując długoterminowo i to w niedoceniane spółki. Teraz zwiększa zasoby gotówki. Dysponuje zawrotną, skumulowaną kwotą 137 miliardów dolarów.

Znawców biografii "wyroczni z Omaha" to jego stanie z boku trochę dziwi. W 2008 roku, czyli w czasie poprzedniego kryzysu finansowego, gdy upadały banki, Buffett masowo skupował przecenione akcje. Niektórzy przypuszczają, że miliarder marzy o solidnym posiłku, ale wie, że na pewne dania warto poczekać.

Amerykańska gospodarka jest nadal zamrożona z powodu ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem. W marcu giełda krwawiła tak mocno, jak nie miało to miejsca od ponad dekady. Teoretycznie był to idealny czas na zakupy. Tymczasem Buffett zwiększył zasoby gotówki o 10 miliardów dolarów, w porównaniu z tymi, jakimi dysponował pod koniec 2019 roku.

Musk sprzedaje swoje domy

Z kolei ekscentryczny miliarder Elon Musk (Tesla, SpaceX) ogłosił, że... wyprzedaje swoje niemal wszystkie "fizyczne rzeczy". Nie miał jednak na myśli oferty garażowej dla sąsiadów, a sprzedaż swojego domu, a może nawet wszystkich nieruchomości, jakie posiada.

Wszystko zaczęło się od poniższego postu na Twitterze:

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Musk nieruchomości ma siedem o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów. Co ciekawe, jeden z jego domów należał wcześniej do aktora Gene’a Wildera. Tej nieruchomości miliarder też chętnie się pozbędzie, ale dodaje, że w umowie sprzedaży zastrzeże sobie, by nowy nabywca nie mógł go zburzyć lub „pozbawić duszy”.

Do tego wszystkiego Musk zrobił psikusa inwestorom. Parę godzin później w innym Tweecie napisał, że akcje jego Tesli, są... zbyt drogie. W odpowiedzi papiery potaniały o ponad 10 proc. W ten sposób ich właściciele stracili 14 miliardów dolarów.

Marzenia o wielkiej fortunie

Czy powyższe posunięcie to kolejne dziwactwo Muska? A może - podobnie jak Buffett - chce on szybko skumulować gotówkę, bo czuje, że czas powrotu na giełdowy parkiet zbliża się wielkimi krokami?

Trudno jasno odpowiedzieć na te pytania. W każdym razie, zgodnie z logiką, jeśli chcesz mieć ciało kulturysty, pracuj nad nim jak Dwayne Johnson, gwiazdor kina akcji. Marzysz o zostaniu topowym gitarzystą - słuchaj porad Carlosa Santany. Jeżeli jednak myślisz o wielkiej fortunie, obserwuj to, co robi Arnault, Buffett czy Musk.

Jacek Walewski