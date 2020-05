Lekarka nie rozpoznała koronawirusa, musieli zamknąć przychodnię. Sprawa trafi do sądu

Pod koniec kwietnia rodzina mężczyzny, który odczuwał ból w klatce piersiowej i miał problemy z oddychaniem, wezwała karetkę. Do pacjenta wysłano zesół ratowniczy z lekarzem pracującym na oddziale zakaźnym. Chory został zdiagnozowany i dostał kartkę z informacją "do lekarza prowadzącego".

"W chwili obecnej bez wskazań do hospitalizacji. Proszę o włączenie antybitykoterapii empirycznej" – brzmi treść notatki.

"Pacjent pluł krwią"

- Pajent zaczął się dusić i zaczął krwią pluć, wyszedł z domu na polecenie lekarki, czego nie powinien robić – powiedział Łukasz Wdowiak, kierownik przychodni lekarza rodzinnego "Na zdrowie" w Sulęcinku.

Lekarz pracujący w przychodni nie zgodził się na wypisanie leku przez telefon.

- Każdy lekarz ma bowiązek przepisać leki tylko po osobistym zbadaniu pacjenta – powiedział lekarz Marek Wdowiak, z przychodni lekarza rodzinnego "Na zdrowie" w Sulęcinku.

Ta wizyta oznacza dla medyka kwarantannę.

- Każdy z nas ma dyplom i jeżeli uważa, że pacjent powinien mieć takie leczenie, włącza leki, czy zabiera do szpitala, to je włącza, raczej nie mamy w zwyczaju cedowanie takich obowiązków na siebie nawzajem – mówi Wdowiak.

"Tylko dzięki doktorowi żyje"

Pacjent ostatecznie trafił do szpitala z zatorowością płuc. Dzień później testy potwierdzają u niego koronawirusa.

- Mąż, jakby do pana doktora nie trafił, to wieczora by nie doczekał, tylko dzięki doktorowi żyje – mówi żona chorego na Covid-19.

Szpital, z którego wysłano karetkę, w oświadczeniu tłumaczy też, że "zespół potraktował wyjazd jak do pacjenta niepodejrzanego o zakażenie", bo "dyspozytor prawdopodobnie nie został poinformowany o objawach".

"29 kwietnia zespół ZRM (Zespół Ratownictwa Medycznego – red.) »S« otrzymał polecenie wyjazdu od dyspozytora z Poznania. W zgłoszeniu została przekazana informacja o objawach i covid ujemnym. Dyspozytorzy są zobowiązani do szczegółowego wywiadu z pacjentem i na tej podstawie dokonują oceny i kwalifikacji do udzielenia pomocy W tym przypadku dyspozytor prawdopodobnie w zgłoszeniu nie został poinformowany o objawach, które pozwoliły by mu na oznaczenie wyjazdu hasłem covid. W związku z powyższym zespół potraktował wyjazd jak do pacjenta niepodejrzanego i zakażenie. W momencie wizyty pacjent nie znajdował się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia a lekarz zespołu »S« nie pozostawił pacjenta bez pomocy i zalecił kontakt w pierwszej kolejności telefoniczny z lekarzem rodzinnym" – czytamy w oświadczeniu.

"Konsekwencją niepełnych informacji zarówno lekarz ZRM jak i POZ znaleźli się w kwarantannie" - dodano.

- Pacjent, który do nas trafił niestety padł ofiarą błędu w sztuce lekarskiej – twierdzi z kolei Łukasz Wdowiak, kierownik przychodni lekarza rodzinnego "Na zdrowie" w Sulęcinku.

- Trudno, żeby pacjent mówił: "mam koronawirusa przyjedźcie", żeby sam siebie zdiagnozował – dodaje Wdowiak.

Przychodnia postanowiła skierować sprawę do sądu i Wielkpolskiej Izby Lekarskiej.

Atak na sołtysa

Jak informowaliśmy kilka dni wcześniej, nieznany sprawca zniszczył drzwi domu sołtysa wsi Sulęcinek, ponieważ nie chciał on podać adresu mieszkańca zakażonego koronawirusem.

"Kiedy w ekspresowym tempie rozniosło się po sołectwie, że jeden z mieszkańców Sulęcinka jest zakażony koronawirusem, z niezrozumiałych dla nas powodów na sołtysa Sulęcinka Mateusza Ciołka wylała się fala hejtu i agresji. Powodem była niemożność ujawnienia danych osobowych zakażonej osoby. Kulminacja natomiast, akt wandalizmu dotykający bezpośrednio Sołtysa i jego rodzinę" – napisali w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Członkowie Rady Sołeckiej wsi Sulęcinek w Wielkopolsce.

Wandal m.in. obrzucił drzwi jajkami i napisał na nich wulgarny napis. Sołtysa nazwał także oszustem i kłamcą. ZOBACZ: Nawet 200 mutacji koronawirusa? Członkowie rady podkreślili, że takie zachowanie jest karygodne i świadczy m.in. o braku zrozumienia sytuacji. Rada wskazała, że swoim oświadczeniem chce dać wyraz poparcia dla działań sołtysa oraz zapewnić go o wsparciu. "Życzymy zdrowia osobie chorej i jej najbliższym. Natomiast osobie (osobom), która była autorem debilnych napisów na drzwiach życzymy powrotu do człowieczeństwa i odkupienia swoich przewinień. Mamy nadzieję, że sprawca (sprawcy) zgłoszą się z przeprosinami do Sołtysa, a w ramach rekompensaty popracują na rzecz Sołectwa" – napisano w oświadczeniu. Członkowie rady zaapelowali także do mieszkańców o informacje i pomoc w ustaleniu sprawcy. "Pokażmy solidarność w tych trudnych czasach" – zaapelowali.

